先ほど、栃木県下野市で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、午後9時ごろ、栃木県下野市で最大震度4を観測する地震がありました。震源は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。