9月3日、麻薬取締法違反の容疑で逮捕された俳優の清水尋也。放送中の松本潤が主演する日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）に出演しており、急きょ清水容疑者の登場シーンはカットされることに。【写真】逮捕直前とは思えない…前日に投稿していた「すごく楽しそうな清水尋也」これを受けて松本は、インスタグラムのストーリーズで《最後まで宜しくお願いします》とコメントした。「逮捕の翌日、一部再編集を行ったうえで9月7