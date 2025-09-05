「秋の全国交通安全運動」を前に、東京・北区の3つの警察署が合同で交通安全イベントを開き、シンガーソングライターのピコ太郎さんが登場し、交通安全を呼びかけました。ピコ太郎さん「（交通ルールを）知ってるか知ってないかっていうのは重要ですから。やっぱり知ってると気を付けますからね」きょう、東京・北区で警視庁赤羽署など3つの警察署が合同で開いた交通イベントに登場したのは、シンガーソングライターのピコ太郎さん