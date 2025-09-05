7回無失点で4勝目を挙げたソフトバンク・大津＝みずほペイペイドームソフトバンクが先発全員で今季最多の18安打を放って大勝。一回に牧原大の3ランで先制。二回は柳町の適時打などで3点。その後も加点し、4連勝で貯金は今季最多に並ぶ30。大津は7回無失点で4勝目。楽天は古謝が8失点と乱調。