気象庁5日午後9時ごろ、栃木県下野市で震度4の地震があった。関東地方などで震度3〜1を観測した。気象庁によると、震源地は茨城県南部で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.3と推定される。津波の心配はない。