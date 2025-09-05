歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため、4日午後11時48分に亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。◇◇◇橋さんは、東京・荒川区の呉服店の9人きょうだいの末っ子として生まれた。中学時代はボクシングに熱中して、プロも見据えていた。心配した母サクさんが、歌謡教室に行くことを勧めた。橋幸夫誕生のきっかけだった。60年7月5日に股旅もの