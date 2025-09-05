女優の河合優実（24歳）が、9月5日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で今田美桜と北村匠海が幸せになる瞬間は「本当に嬉しくて。お姉ちゃん良かったね！！っていう気持ち」になったと語った。朝ドラ「あんぱん」に出演している河合優実が、番組のインタビューに対応。初めての朝ドラ出演で新しい経験が自分のためになると思ってはいたが、「こんなに（撮影期間が）長くないとわからない気持