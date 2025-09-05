女優の河合優実（24歳）が、9月5日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で印象深いシーンとして、細田佳央太演じる豪から求婚されるシーンを挙げ、「細田さんが向き合ってくれた時間に感謝するような気持ちもありました」と語った。朝ドラ「あんぱん」に出演している河合優実が、番組のインタビューに対応。これまでの「あんぱん」で印象に残っているシーンについて聞かれ、河合は細田佳央太演