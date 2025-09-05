◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）巨人の山崎伊織投手が８回２安打１失点と好投したものの、打線が無得点に終わり、４敗目を喫した。自己最多の１１勝目を目指し、４回まで走者を１人も出さないパーフェクト投球をみせていたが、５回１死でボスラー外野手に被弾。一発に泣いた。杉内俊哉投手チーフコーチは山崎について「もう完璧ですね」とコメント。「球速も落ちずに投げてくれた。打順が