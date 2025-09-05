◆パ・リーグソフトバンク１１―０楽天（５日・みずほペイペイ）１８安打１１失点と投手陣が大きく崩れ、楽天がソフトバンクに大敗。これで３連敗となり、ＣＳ圏内を争う３位・オリックスとのゲーム差を詰めることはできなかった。先発左腕の古謝樹投手が初回にいきなり３ランを浴びるなど４回まで毎回失点。５回を投げきったがともに自己ワーストの１４安打８失点に「何もないです。感じたことを今後の自分の糧にできるよう