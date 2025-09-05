経営再建中で液晶パネルを手がけるジャパンディスプレイ（ＪＤＩ）は５日、国内の全拠点の正社員と契約社員を対象に募集した希望退職に１４８３人の応募があったと発表した。３月末時点の国内従業員は２６３９人で過半数に上る。希望退職は６〜８月に募集した。２０２７年３月末までに退職する。ＪＤＩは退職加算金など関連費用として２６年３月期に９５億円程度の特別損失を計上する。自己都合退職などを含めると国内の従業