私はナナコ。夫が義姉を義実家に呼び出して、話し合いをしました。しかし「介護が必要かもしれない」という言葉を聞いた途端、義姉の態度は豹変。義実家からの距離や子どもの数などを盾に、「私は絶対に介護をしない」と言い出しました。身勝手すぎるその言い分に、つい私も強い言葉で反発してしまいました。間違ったことを言ったとは思っていませんが、もう一度冷静に話す場が必要になりそうです。夫が「もう一度だけ話がしたい」