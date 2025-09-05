ホテルニューオータニ（東京）で開催中の「名探偵コナン」コラボビュッフェに朗報です。ご予約殺到で話題を呼んだ「SUPER SWEETS BUFFET」が、9月の土日祝限定で増枠決定！スーパーメロンショートケーキをはじめ、旬の“栗とぶどう”を使った秋メニューまで堪能できる豪華ラインアップ。さらに、限定スイーツBOXやクッキー＆チョコのギフトも登場し、お手土産にもぴったり