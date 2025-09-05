◆ウエスタン・リーグソフトバンク―オリックス（5日、タマスタ筑後）ソフトバンクの柳田悠岐選手（36）が実戦復帰6試合目で待望の初安打を含む2安打2打点の活躍を見せた。「2番指名打者」で先発出場。初回1死から147キロの真っすぐを右前打とした。続くダウンズの左翼への二塁打で三塁まで進むと、山本恵大の遊ゴロで先制の生還。待望の初安打に「うれしい。（足も）大丈夫」と笑顔を見せた。3回の第2打席は左飛。同点