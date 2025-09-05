◇プロ野球ウエスタン・リーグ ソフトバンク-オリックス(5日、タマスタ筑後)ソフトバンク・柳田悠岐選手が5日、2軍オリックス戦で実戦復帰後初のヒットと打点を記録しました。4月11日のロッテ戦で右膝に自打球を当て「右脛骨骨挫傷」で戦線を離脱していた柳田選手。8月29日に実戦復帰を果たすも、なかなか快音が響いていませんでした。ここまで2軍戦の5試合に出場するも10打数無安打。この日「2番・DH」で6試合目を迎えました。す