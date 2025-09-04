Samsungが手がけるハイコスパスマホが今年も姿を現しました。詳細は以下から。Samsungのライブ配信で、Galaxy S25 FEの情報が公開されました。Samsung公式のニュースルームによると、スペックは以下の通り。また、海外メディアSamMobileによると、価格は前機種と同じ649ポンドないし749ユーロ（約12万9000円）からになるそうです。・Galaxy S25 FEディスプレイ：6.7インチフルHD+（2340×1080）有機ELリフレッシュレート：最大120H