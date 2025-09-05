俳優の芦田愛菜さん（21）が現地時間4日、イタリアで開催中の第82回ベネチア国際映画祭の公式記者会見に、岡田将生さん（36）や細田守監督たちと登場しました。アウト・オブ・コンペティション部門に選出されたアニメーション映画『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）で主人公の声を担当している芦田さん。映画は、父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語です。■公式上映を前に記者会見に参加