【リスボン共同】ポルトガルの首都リスボンで観光客に人気のケーブルカーが脱線した事故で、警察当局は5日、亡くなった16人全員の身元特定が終了し、うち11人が韓国人や英国人ら外国籍だったと発表した。地元メディアが報じた。