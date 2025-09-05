1回阪神無死、大山が左越えに満塁本塁打を放つ。捕手坂倉＝甲子園阪神は1点を先制された直後の一回、森下の適時打で追い付き、無死満塁から大山が9号本塁打。さらに大竹の適時打で6点目を奪った。大竹は6回を暴投による1失点で7勝目。広島は森が制球の定まらない立ち上がりにつかまった。