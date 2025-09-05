NTT西日本戦の4回、本塁打を放つ三菱自動車岡崎・中村＝東京ドーム社会人野球の都市対抗大会第9日は5日、東京ドームで準々決勝1試合と2回戦2試合が行われ、三菱自動車岡崎（岡崎市）が準決勝に勝ち進んだ。王子（春日井市）とJFE東日本（千葉市）は8強入り。三菱自動車岡崎は中村がソロ本塁打を放つなど、3―0でNTT西日本（大阪市）に勝った。王子は樋口が10奪三振で完封し、西部ガス（福岡市）を4―0で下した。JFE東日本はENE