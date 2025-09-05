５日午後９時頃、茨城県南部を震源とする地震があり、栃木県下野市で震度４を観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロで、地震の規模を示すマグニチュードは４・３と推定される。各地の主な震度は以下の通り。▽震度３宇都宮市、茨城県常総市、群馬県館林市、埼玉県久喜市など