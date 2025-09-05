気象庁は、9月10日頃から各地で気温がかなり高くなる早期天候情報を発表しました。北陸地方では、10日頃から平均気温の平年比＋2.8℃以上になる予想となっていて、熱中症や農作物の管理への注意が必要です。 ■東北地方 ９月１０日頃からかなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．５℃以上東北太平洋側では、最近１週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやす