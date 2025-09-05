「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）広島の７年連続Ｖ逸が決定した。９月５日でのＶ逸は新井政権では最速。今後は２年ぶりのＣＳ進出を目指すことになる中、チームは２連敗で、この日勝った中日に抜かれて５位に転落した。優勝目前の首位・阪神に力の差を見せつけられた。１点を先制して迎えた初回に先発・森が大炎上。森下に同点適時打を浴びると、大山に勝ち越しの満塁アーチを被弾。１死も取れずに５失点し、その後も