パラリンピック競泳女子で１５個の金メダルを獲得し「水の女王」と呼ばれた成田真由美さんが５日、死去した。日本パラ水泳連盟が発表した。５５歳。同連盟によると、病気療養中だった。成田さんは中学生の時に下半身まひとなり、車いす生活を送った。２３歳で水泳を始め、パラリンピックは１９９６年アトランタ大会から通算６大会に出場。自由形、背泳ぎ、バタフライなどさまざまな種目で活躍し、金メダル１５個を含む２０個の