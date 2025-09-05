今年11月で運転開始から40年が経つ川内原発2号機について、原子力規制委員会は5日、50年の運転を認可しました。 川内原発2号機は1985年に運転を開始し、今年11月で運転から40年が経ちます。原子炉等規制法の改正にともなって、30年以上運転している原発は、10年以内ごとに施設の劣化を調べる方法や対応策を盛り込んだ「長期施設管理計画」を作る必要があります。 九州電力によりますと、今年1月に原子力規制委員会に計画を提出し