昇格ラインと勝点差3の3位につけるユナイテッド。後半戦いまだ負けなしと好調の中、ホーム戦5連勝へ、あす6日、高知と対戦します。 前節引き分け、連勝が4で止まったユナイテッド。それでも、後半戦はここまで4勝2分と好調です。その要因の1つが、誰が出てもゴールを奪えるリーグ1の得点力。 火曜日の練習では、大粒の汗を流しながら、中心選手たちが調子の良さを伺わせました。 （全試合出場中 山口卓己選手