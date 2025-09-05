【モデルプレス＝2025/09/05】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア8人組グループ・B&ZAI（バンザイ）が5日、東京・新橋演舞場で行われた舞台「ANDO」公開ゲネプロ・囲み取材に出席。同日に誕生日を迎えた鈴木悠仁が、メンバーとのエピソードを明かした。【写真】B&ZAI、イベントでファンと急接近◆鈴木悠仁、メンバーから誕生日祝福同日、21歳の誕生日を迎えた鈴木。メンバーからお祝いがあったかと聞かれると「ありました