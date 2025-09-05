5日午後9時0分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード4.3の地震が発生し、栃木県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要5日午後9時0分頃、栃木県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村【震