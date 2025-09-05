歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。橋さんのものまねを取り入れたネタで一世を風靡（ふうび）した漫才コンビ「ザ・ぼんち」が所属の吉本興業を通して、お悔やみのコメントを発表した。ぼんちおさむ「橋幸夫さん、お疲れさまでした。そしてありがとうございました。漫才ブームのきっかけを橋さんのモノマネで作ることができ