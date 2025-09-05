◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本―イタリア（５日・沖縄セルラー那覇）イタリアとのオープニングラウンドに臨んだ高校日本代表の為永皓（横浜）がビッグプレーでチームを救った。１―０で迎えた６回、１死一、三塁から自身の悪送球で同点に追いつかれたが、直後の２死一、二塁で三遊間へのゴロをダイビングキャッチ。二塁へ送球して３アウト目を奪い、