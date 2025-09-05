◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本４―１イタリア（５日・沖縄セルラー那覇）イタリアとのオープニングラウンドに臨んだ高校日本代表が４―１で白星発進した。０―０の３回１死満塁から、奥村頼人（横浜）が押し出しの四球を選んで先制。６回には２死満塁から守備が乱れて同点に追いつかれたが、直後に迎えた２死満塁の攻撃で藤森海斗（明徳義塾）の投ゴ