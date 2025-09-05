タレント・熊田曜子の驚きの撮影ショットを見せた。５日までにインスタグラムで「よく聞かれるけど合成じゃないよ右手でポールを引っ張って、左手でポールを押してるの」と全身ショットを投稿。透け感のある白の衣装でピンと背筋を伸ばし、フォロワーは「さすがのスタイル」「宙に浮いてますね」「天使のよう」「すごいです」「完ぺき」「浮いているようです」「まるで妖精」と絶賛した。