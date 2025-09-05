Ｊ１柏は５日、千葉・柏市内でルヴァン杯準々決勝第２戦の横浜ＦＭ戦（７日・三協Ｆ柏）に向け、非公開で練習を行った。３日に行われた第１戦（４〇１）で２ゴールを決め、大会通算４点でトップに躍り出たＦＷの垣田裕暉は「相手を圧倒して勝ちたい」とゴールへの意欲を示した。第１戦の後半５３分に自身この日２得点目となる、技ありループシュートを決めたストライカー。自身の好調ぶりを示すようなゴールに「（チームの）流