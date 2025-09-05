※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫と義妹の仲を確信した妻は、裏切りの証拠をつかむために夫の携帯を狙うことに。お隣さんから得た「人は隙を見せるもの。パニックの時こそ好機」という助言をもとに、朝一に「大量の着信があった」と夫を揺り起こします。焦った夫は慌てて携帯をいじり