ドル円１４８．２０近辺、ユーロドル１．１６８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、午前のドル安の動きは一服している。ドル円は148.20近辺、ユーロドルは1.1680近辺で推移している。米１０年債利回りは４．１５５％付近、欧州株の主要指数は０．１－０．３％高での推移。 USD/JPY148.23EUR/USD1.1679EUR/JPY173.13