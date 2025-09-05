大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、両国国技館内の相撲教習所で行われ、名古屋場所を１３勝２敗で制した東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）に対して八角理事長（元横綱・北勝海）が苦言を呈した。名古屋場所を優勝したというオーラがまったく感じられなかった。白まわしの関取衆の中に埋もれてしまって存在感もなかった。「まったく目立っていなかった。番数（４番）