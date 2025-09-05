2025年7月4日から9月23日まで、ホテル雅叙園東京（東京都目黒区下目黒1-8-1）「百段階段」にて「和のあかり×百段階段2025 〜百鬼繚乱〜」が開催されています。38名のアーティストが鬼を表現東京都指定有形文化財「百段階段」の7つの部屋に「鬼」をテーマにした総勢38名のアーティストの作品が集結。エレベーターを降りたエントランスには月あかりにススキが照らされる幻想的な雰囲気。漁樵の間では雷神と化した菅原道真の魂が表現