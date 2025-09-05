前の話を読む。けいこが子持ちママと楽しく働く様子を目にしたゆりこは、けいこに対し「私を助けてくれなかったくせに」と孤独感を募らせてしまう。■もう頑張れない■誰にも期待しない■わが子の寝顔を眺め…■私は負けない！楽しそうに同僚と働くけいこの姿は、今のゆりこにはあまりにまぶしく映りました。気づけば、まるで闇に落ちたかのように「仕事を辞めてしまおう」と心が傾いていきます。そして、あろうことか「子どもなん