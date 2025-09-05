歌手の橋幸夫さんが、今月4日に亡くなったと所属事務所が発表しました。82歳でした。橋幸夫さんは1960年、「潮来笠」でデビューし、吉永小百合さんとのデュエット曲「いつでも夢を」と「霧氷」で日本レコード大賞を2度受賞。舟木一夫さんや西郷輝彦さんとともに「御三家」と呼ばれ、人気を博しました。所属事務所「夢グループ」は今年5月、橋さんがアルツハイマー型認知症と診断されたことを公表。「夢グループ」の石田重廣社長は