◇パ・リーグソフトバンク11ー0楽天（2025年9月5日みずほペイペイ）ソフトバンクは楽天に大勝し、貯金を今季最多タイの30とした。初回に牧原大成内野手（32）の2戦連発となる5号3ランで先制。先発全員安打など打線が今季最多18安打と爆発した。初回から主導権を握った。先頭から連打で無死一、二塁のチャンスをつくると、牧原大が2戦連発となる5号3ラン。6連勝中の本拠地で鮮やかに先制点を奪った。2回も柳町、中村の