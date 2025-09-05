5日午後9時0分ごろ、栃木県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、栃木県の下野市です。【各地の震度詳細】■震度4□栃木県下野市■震度3□栃木県宇都宮市栃木市佐野市鹿沼市真岡市益