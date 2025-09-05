◇セ・リーグ巨人0―1中日（2025年9月5日バンテリンD）巨人は打線が6安打と振るわず、今季12度目の零敗。0―1での敗戦は今季5度目で、今季ワーストタイの借金3となった。先発右腕・山崎は完全投球を続けていた5回1死から初めて打たれた安打がボスラーの12号ソロ。これが相手の決勝点となった。山崎は8回で85球を投げ、2安打1失点で今季初完投。だが、わずか一球に泣き、自身初となるシーズン11勝目を逃して今季4敗目を