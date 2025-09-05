◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 11-0 楽天(5日、みずほPayPayドーム)首位ソフトバンクは、楽天との3連戦初戦に投打かみ合う完封勝利をあげました。この日の先発マウンドにあがったのは大津亮介投手。初回には1アウトからヒットを浴びるも、無失点と落ち着いた立ち上がりを見せます。すると直後からソフトバンク打線が猛攻。直近3試合で17得点と勢いに乗るソフトバンク打線は、先頭から連打でノーアウト1、2塁と好機をつかみま