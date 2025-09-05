アイドルグループ「B&ZAI」（読み：ばんざい）の主演舞台、新橋演舞場9月公演「ANDO」の公開ゲネプロと会見が5日、行われました。本作は、青年たちの絆や葛藤をハートフルに描き出し、多彩な音楽で紡ぐ若者たちの等身大の物語。ダンス、歌、バンド演奏、アクロバットと様々なパフォーマンスを盛り込んだエネルギッシュで華やかな舞台です。 【写真を見る】【B&ZAI・鈴木悠仁】公演初日に21歳の誕生日をメンバーが祝う