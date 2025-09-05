気象庁によると、5日午後9時0分ごろ、地震があった。震源地は茨城県南部。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4．3と推定。この地震による津波の心配なし。震度4を観測したのは、下野市。震度3を観測したのは、古河市、常総市、笠間市、筑西市、坂東市、宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、益子町、壬生町、館林市、板倉町、群馬明和町、大泉町、邑楽町、さいたま見沼区、さいたま浦和区、加須市、春日