俳優・タレントの杉浦太陽さんが自身のブログで、お手製のパスタを披露しています。 【写真を見る】【 杉浦太陽 】お手製パスタで「暑さを乗り越えよ〜！」家族からのリクエストで「ヘビロテで作ってる」杉浦さんは「まだまだ暑い」と題して投稿。「リクエスト続きで、ヘビロテで作ってるパスタ」と、写真を投稿しています。 そこには、お皿の真ん中に高く盛り付けられ、たくさんのトマトが目立つパスタが登場。杉浦さ