午後9時00分頃、関東甲信地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度４栃木県南部震度３埼玉県北部埼玉県南部茨城県北部茨城県南部震度３群馬県南部震源：茨城県南部震源の深さ：50km規模：M4.3今後の情報に注意してください。（ANNニュース）