イタリア戦に2番手で登板した早瀬＝沖縄セルラー野球のU―18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）は5日、沖縄県で開幕し、2連覇を目指す1次リーグA組の日本は沖縄セルラースタジアム那覇でイタリアに4―1で勝った。森下（長崎・創成館）と早瀬（鹿児島・神村学園）の継投で1失点。1―1の六回に3点を勝ち越した。試合は7イニング制で、12チームが14日までの日程で頂点を争う。2組に分かれて行う1次リーグで日本は6〜9日に韓国、キ