【ソウル＝依田和彩】韓国女性記者協会主催の「日韓女性記者フォーラム」が５日、ソウルで開かれ、日韓の記者や有識者がジェンダー平等に関する課題や展望を巡って意見を交わした。日韓両国でメディアが政策や課題を発信し、社会の関心を高める重要性についても確認した。政界での女性進出を巡る課題に関する討論では、「政治は男性の文化」とのイメージが根強いことや、連日多くの会合をこなす議員の活動と育児や介護との両立