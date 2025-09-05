5日午後9時00分ころ、関東地方で震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度4が栃木県下野市。震度3が茨城県古河市、茨城県笠間市、栃木県壬生町、埼玉県春日部市、埼玉県久喜市などとなっています。